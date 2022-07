Stiri pe aceeasi tema

- Mario Joy s-a casatorit cu partenera lui de viața, Madalina. Ce au marturisit cei doi miri, in exclusivitate pentru Antena Stars. Imagini emoționante de la marele eveniment. Au reușit sa faca cel mai important pas, dupa ce au fost nevoiți sa amane totul din cauza pandemiei.

- Cu toții știm ca in urma cu ceva vreme Iulia Salagean a marturisit ca iși dorește sa devina mama din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi a dezvaluit din ce motiv vrea sa faca acest pas important cat mai curand.

- Haziarn a fost externata azi. Iubita lui Luis Gabriel a plecat astazi acasa cu micuțul care a venit pe lume in urma cu doar catva zile. Proaspata mamica a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre cum se simte, dar a dezvaluit și motivul pentru care iubitul ei nu a putut fi prezent astazi cand…

- Dupa o relație de mai bine de 10 ani, de cand nici nu se gandea macar la o relație pana cand Ramona Prodea a reușit sa-i cucereasca inima, Jorge a facut declarații de-a dreptul emoționante despre partenera lui de viața. Ce a marturisit artistul despre soția lui, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Betty Vișanescu a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre nunta tatalui ei, Florin Salam cu Roxana Dobre. Cei doi și-au unit astazi destinele in fața lui Dumnezeu, iar marele eveniment a avut loc pe o plaja din Mamaia. Iata ce a marturisit fiica lui Florin Salam!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gigi Becali a facut primele declarații, dupa ce a caștigat procesul cu Poliția Romana. Ce a marutirist latifundiarul despre victorie, dar și ce ar fi facut in cazul in care ramanea fara permis de conducere.

- Catalin Scarlatescu a vorbit pentru prima data despre relația pe care o are cu iubita lui, Doina Teodoru, și a marturisit detalii importante din viața lui. Bucatarul traiește o frumoasa poveste de dragoste cu partenera lui de mai bine de un an, iar cei doi au planuri mari de viitor. Iata ce a marturisit…