Costin Georgescu, fostul director al SRI, în stare gravă la o clinică din Elveţia Fostul director SRI, Costin Georgescu, se afla in stare grava, fiind internat intr-un spital din Elveția. Transferul la un spital din strainatate s-a facut ca urmare a deciziei familiei fostului șef SRI, potrivit RomaniaRv. Costin Georgescu s-a nascut la data de 22 februarie 1942, in municipiul Craiova. In 1967, a absolvit Facultatea de Construcții Hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcții București. Dupa finalizarea studiilor, a lucrat ca inginer, șef de șantier, șef grup de șantiere, director tehnic proiectare și director de trust de construcții. De asemenea, a fost director de dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriciu Achimas-Cadariu, deputat PSD, medic si fost ministru al Sanatatii, a anuntat, in aceasta dimineața, ca nu va vota un Guvern din care face parte Alexandru Rafila. Deputatul spune ca nu va vota nici in comisia de specialitate in favoarea lui Rafila, caruia ii reproseaza atitudinea in privinta…

- Parlamentul a votat, in a doua lectura, proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate. Documentul are scopul de a asigura independența activitații SIS, de a revizui mandatul conducerii instituției, de a concretiza atribuțiile, anunța autoritațile. De menționat ca, in vederea asigurarii…

- Deputatul AUR Ilie-Alin Colesa a contestat decizia Biroului permanent al Camerei Deputatilor prin care a fost sanctionat cu sanctionare cu 50- din indemnizatie si reducerea timpului la pupitru in Camera Deputatilor, venita in urma protestului deputatilor AUR in plenul in care a fost adoptat proiectul…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților anunța fermierii aradeni ca ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale inițiaza un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj va fi gazda etapei naționale a Olimpiadei Naționale de Matematica (clasele IX-XII), in perioada 10 – 14 aprilie. Ediția a LXXIII-a, va reuni 471 elevi și cadre didactice din intreaga țara: 366 elevi, 44 profesori insoțitori, 61 membri Comisia Centrala. Festivitatea…

- Astazi, in ședința Comisiei juridice din Camera Deputaților, dupa ore intregi de dezbateri, coaliția de guvernare PNL-PSD a dat inapoi și a revenit la forma inițiala a proiectului, fara prag pentru abuzul in serviciu. Proiectul are in continuare „bube”, insa presiunea publica exercitata in ultima saptamana…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Victorie in Parlamentul Romaniei! A fost eliminat pragul pentru abuzul in serviciu Astazi, in ședința Comisiei juridice din Camera Deputaților, dupa ore intregi de dezbateri, coaliția de guvernare PNL-PSD a dat inapoi și a revenit la forma inițiala…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu un grup de parlamentari din Comisia comuna permanenta a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații Serviciului Roman de Informații, precum și din Comisia Comuna pentru Integrare Europeana…