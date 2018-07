Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu al BNS, dupa masura impusa de Dragnea, doar jumatate dintre angajatorii din Romania au facut modificari ale contractelor individuale de munca, astfel incat salariatii sa nu piarda bani. "Pentru ca venitul net al salariatului sa nu fi fost afectat, ar fi trebuit ca salariile…

- Vicecampioana Romaniei a investit in jur de 8 milioane de euro in transferuri, la inceputul sezonului care tocmai ce s-a incheiat. Cu toate acestea, situatia financiara a clubului n-a fost data peste cap, o surpriza placuta pentru fotbalul romanesc. Potrivit cifrelor depuse la Ministerul de Finante,…

- Vodafone Romania a inregistrat in anul fiscal 2017-2018, incheiat pe 31 martie, venituri din servicii de 723,6 milioane de euro, in crestere cu 2,5%, in termeni organici, fata de anul precedent, in timp ce numarul de clienti s-a majorat cu 2,1%, la 9,64 milioane.

- In ciuda speculatiilor care au aparut in spatiul public potrivit carora, in primele trei luni ale acestui an, CE Oltenia e pe pierdere, compania inregistreaza profit. Anuntul a fost facut de presedintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, in emisiunea realizata de jurnalistul Claudiu Matei,…

- Ministrul Sanatații va continua sa faca vizite inopinate in spitalele din țara, considerand ca astfel va putea identifica mai ușor problemele existente și va gasi soluții de rezolvare a lor. Dupa ultimele discuții purtate cu managerii spitalelor, sindicatele și colegii sai din Guvern, ministrul Sanatații considera…