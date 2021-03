Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune "respectarea stricta" a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. "Vedem…

- Premierul Norvegiei, Erna Solberg, și-a cerut scuze pentru incalcarea regulilor COVID la aniversare. Ea a fost serbata de mai mult de 10 persoane, cat prevede legea. Erna Solberg, premierul Norvegiei, a fost serbata de 13 membri ai familiei sale pentru implinirea varstei de 60 de ani. Regulile anti-COVID…

- Franța se afla in plin val trei al pandemiei de coronavirus. Parisul ar putea intra in lockdown din nou. Din acest week-end, in Franța, ar putea intra in vigoare noi reguli și masuri restrictive. Regulile ar urma sa fie inasprite in mai multe regiuni, inclusiv in capitala. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Riscurile unui al treilea val COVID-19. Virgil Musta: ,,Daca nu se respecta regulile, restricțiile vor crește” Virgil Musta, șeful Secției de boli infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre pericolul unui al treilea val al pandemiei. El indeamna oamenii la respectarea regulilor,…

- Elevii contacți direcți ai cazurilor pozitive COVID-19 care refuza testarea sa nu fie primiți la școala: Propunerea Ministerului Educației Ministerul Educației vrea sa modifice ordinul comun cu cel al Ministerului Sanatații privind regulile anti-covid-19 din unitațile de invațamant. Ordinul comun privind…

- Șeful echipei de ancheta a Organizației Mondiale a Sanatații aflata in Wuhan pentru a afla originea pandemiei Covid-19 a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca lanțul de transport al alimentelor congelate ar putea fi o posibilitate prin care s-ar fi raspindit noul coronavirus și ca experții…

- Poliția austriaca a descoperit 96 de straini, printre care și romani, in stațiunea St. Anton am Arlberg, care ar fi incalcat regulile de intrare in țara și carantina naționala, noteaza Hotnews . Primarul din St. Anton, una dintre stațiunile de top din Austria, a spus ca in saptamana aceasta zeci de…

- Luminița Popescu nu se lasa niciodata prejos atunci cand este vorba de propriile dorințe. Fie ca este in carje sau nu, sau fie ca este vorba de reguli de circulație sau nu, partenera de viața a lui Gica Popescu face tot ce ii poftește inima, chiar daca este la limita legalitații.