Stiri pe aceeasi tema

- Dan Costescu, directorul general CFR Calatori a declarat astazi ca pierderile companiei, prevazute la inceputul anului pentru 2020, s-au redus cu aproximativ 100 de milioane de lei, la 585 de milioane de lei. Consiliul de Administratie al CFR Calatori a aprobat in sedinta de joi bugetul de venituri…

- Fostul ministru al Transporturilor din guvernarea tehnocrata, Dan Marian Costescu, impus de liberali pe filiera Blaga-Boc la șefia CFR Calatori demonstreaza de la o zi la alta ca n-are habar sa managerieze o companie feroviara. Dupa ce PUTEREA a semnalat ca acesta și-a delegat atribuțiile de serviciu…

- Compania a raportat in primele sase luni venituri operationale de 220,9 milioane lei, de peste doua ori mai mici comparativ cu cele din semestrul 1 din 2019 (509,3 milioane lei). Rezultatele financiare apar in raportul semestrial publicat luni de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 20%…

- Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza Executivul comunitar, printr-un comunicat. "Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor…

- Guvernul a aprobat implementarea Programului Național de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii, finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, a fost anunțata majorarea fondurilor care pot fi…

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat suplimentarea planului de investitii al Grupului Electrica pentru acest an, de la 678,2 milioane lei pana la valoarea totala de 698,3 milioane lei, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud, relateaza News.ro.Citește…

- Potrivit unui raport dat publicitații de Alexandru Muraru, reprezentantul PNL in Consiliul de Administrație al Radioului, din aprilie 2017, de cand Georgica Severin a fost instalat prin decizia lui Liviu Dragnea, liderul PSD la acea vreme, la conducerea SRR, instituția a suferit un declin fara precedent…

- "Cand am ajuns in TVR, toate deciziile se luau pe baza de folclor si pe baza de uzante intre colegi, nu pe baza de proceduri. Am gasit o lipsa de cultura organizationala, ceva socant pentru cea mai mare organizatie media din Romania. Am gasit o resursa umana mult prea desconsiderata si deprofesionalizata,…