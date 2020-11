Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unuia dintre cei mai discreți afaceriști de la noi se ține și el la fel de departe de luminile reflectoarelor. Tanarul a fost surprins de paparazzii noștri in timp ce conducea mașina tatalui și facea activitați pe care n-ai crede ca cineva de speța lui le-ar face!

- In Romania, numarul total al cazurilor de coronavirus se apropie de 136.000 Foto: Gabriel Sava. Numarul total al cazurilor de coronavirus se apropie de 136.000, în tara noastra, dupa ce autoritatile au anuntat, duminica, alte 1.835 de îmbolnaviri din aproximativ 14.000 de teste.…

- Cei de la PSD considera ca actualul Guvern a pierdut total controlul pandemiei de coronavirus, asta pentru ca s-a trecut pragul de 2000 de infectari pe zi. Aceștia considera ca actualul Executiv a luat masuri care au produs haos și au ajuns sa se adevereasca cele mai negre previziuni.Citește…

- DNA l-a trimis in judecata pe Florin Secureanu, fost manager la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din București, pentru un prejudiciu de aproape 650.000 de lei, potrivit unui comunicat al parchetului anticorupție. Secureanu e acuzat de 5 infracțiuni de abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut…

- In momentul de fata, Bucuresti este cea mai afectata zona, fiind inregistrate 201 de cazuri in ultimele ore. In total, infectarile ajung la 12.887. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- GCS: 961 de cazuri noi de COVID-19; numarul total de imbolnaviri - 78.505 Autoritațile anunța astazi 961 de noi cazuri deCOVID-19 din peste 13.000 de teste efectuate, ceea ce înseamna o pondere de 7,2%. Cele mai multe îmbolnavire au fost înregistrate în București -…

- Nelu Iordache daruiește și primește! Celebrul milionar, surprins in timp ce-i ofera o ”atenție” unui partener! Nu-i de mirare ca are un bolid de 100.000 euro! Paparazzii Spynews.ro, pe urmele afaceristului!

- Criteriul epidemiologic in functie de care scolile se vor incadra in scenariile „verde", „galben" sau „rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala. Daca se aduna in 14 zile un numar total de cazuri care sa…