- „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea, a transmis Alexe prin intermediul filialei PNL Iași, pe care o conduce."Am incredere in actul de justiție și imi doresc cat mai repede finalizarea…

