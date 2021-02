Costel Alexe, despre dosarul DNA: Voi demonstra ca sunt nevinovat si ca nu am comis nicio ilegalitate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca, daca va fi trimis in judecata intr-un dosar DNA referitor la fapte pe care le-ar fi comis cand era ministru al Mediului, va demonstra ca este nevinovat."Am precizat inca de pe 4 ianuarie ca nu voi face referire la dosarul in care ma…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca dupa audierea, de miercuri, a fostului ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, procurorul de caz nu ar fi stabilit vreo masura preventiva pe numele fostului demnitar și nici o cauțiune pe care acesta sa o plateasca in cadrul anchetei de luare de mita…

