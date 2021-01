Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, s-a prezentat in aceasta dimineața la DNA, unde este audiat in dosarul de corupție in care procurorii il acuza ca a luat mita 22 de tone de tabla atunci cand era ministru."Am dat curs invitației domnului procuror de a ma prezenta", a spus Costel Alexe, la intrarea…

- Klaus Iohannis a transmis, marți, ministrului justiției, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 176/P/2020 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție – Direcția Naționala Anticorupție – Secția de…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale impotriva lui Costel Alexe, fost ministru liberal al Mediului, care ar fi cerut pentru firma unui apropiat 22.000 de tone de tabla in schimbul alocarii cu titlu gratuit al unor certificate de…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniai la OMS și cel care a deschis lista PSD pentru Camera Deputaților in București, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. ”Profesorul Rafila este in izolare. Ne-a anunțat ca un membru al familiei a fost testat pozitiv cu…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca social-democrații vor forța amanarea alegerilor parlamentare și vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege. Fostul primar al Capitalei a precizat ca mai exista doua variante: declararea starii de urgența sau OUG adoptat de catre Guvern.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…