Echipati cu o tableta de sah electronica, cosmonautii Anatoli Ivanishin si Ivan Vagner au jucat sah in imponderabilitate impotriva fostului copil minune Serghei Karjakin, in varsta de 30 de ani. Partida a fost transmisa in direct si s-a incheiat dupa 15 minute cu remiza. A fost organizata de agentia Roskosmos si de Federatia Rusa de Sah pentru a celebra cea de-a 50-a aniversare a primei partide de sah dintre cosmonauti aflati in spatiu (...)