Convocator al societatii MODEL CONSTANȚA S.A

Administratorul unic al societatii MODEL CONSTANTA S.A., cu sediul in mun. Constanta, B dul Tomis nr. 46, et.2, cam. 35, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13 656 1991, C.U.I RO 1893868, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 1990 modificata si republicata si a Actului Constitutiv, convoaca Adunarea… [citeste mai departe]