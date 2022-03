Cosmin Poteraș, USR PLUS: Criza energetică. Statul joacă la cacealma Cosmin-Marian Poteraș, senator de Dolj Au curs multe randuri pe tema crizei energetice, in cea mai mare parte despre facturile consumatorilor casnici. Fara a diminua importanța acestei probleme, sa nu ne facem ca nu vedem elefantul din incapere: stabilitatea mediului economic. E bine sa reducem facturile oamenilor, dar cu ce le vor plati daca raman fara loc de munca? Hidroelectrica percepe in zona Olteniei tariful de 2,50149 RON/kwh energie activa, respectiv 3,40622 RON/kwh preț final cu TVA. Tariful perceput companiilor pentru energie activa este de 10 ori mai mare decat cel perceput consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

