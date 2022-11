Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Ianis Hagi a oferit detalii de ultima ora despre revenirea pe teren. Fiul „Regelui” a marturisit ca se simte bine, la aproape noua luni de la operatie, insa va mai dura pana va putea din nou sa evolueze intr-un meci oficial. Ianis Hagi a fost prezent la tragerea la sorti pentru EURO U21 2023. Mijlocasul…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Cristi Chivu se afla printre numele luate in calcul de conducerea lui Inter pentru a-l inlocui pe postul de antrenor pe Simone Inzaghi, scrie presa din Italia. Ediția tiparita Tuttosport, citata de sempreinter.com, noteaza ca Simone Inzaghi e sub presiune la Inter, dupa startul de sezon modest al nerazzurrilor.…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…