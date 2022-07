Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana a avut o prima reacție dupa ce vineri, 24 iunie, a avut loc petrecerea de nunta a lui Silviu, fiul lui. Omul de afaceri s-a bucurat de petrecerea de lux la care au participat peste 200 de invitați. Silvius Prigoana s-a casatorit cu Georgiana dupa aproximativ doi ani de relație. Evenimentul…

- Silvius Prigoana și Georgiana, aleasa inimii lui, și-au unit destinele vineri, 24 iunie, scrie click.ro . Nunta a avut loc chiar in București, iar invitații s-au bucurat de o petrecere de lux, la care au cantat nume cunoscute din industria muzicala. De-a lungul anilor, Silvius Prigoana a fost foarte…

- Daniela Gyorfi, in varsta de 53 de ani, a avut prima reacție dupa ce a fost imitata in mod ironic pe Tik Tok. Artista marturisește ca nu se supara, ba chiar le mulțumește celor care iși ocupa timpul cu așa ceva. „Atata timp cat oamenii se preocupa sa intre in pielea unui personaj, fie ca il ironizeaza,…

- Nu mai e un secret ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau ba se cearta, ba se impaca. Știm cu toții episodul in care Bianca l-a gasit impreuna cu Florin Salam la un party cu mai multe domnișoare. Iata insa ca, ca de fiecare data, reporterii Spynews.ro au aflat niște lucruri absolut fenomenale din culisele…

- Constantin Budescu este responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Fotbalistul are langa el prieteni de nadejde, care ii sunt alaturi cand are nevoie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost recent pe „urmele” lui. Iata cum a fost surprins acesta!

- Pentru un pranz reușit, Ștefan Banica și Lavinia Pirva fac orice, asta chiar daca inseamna sa stea zeci de minute in trafic. Nu doar ca au fost nevoiți sa stea bara la bara prin aglomerația din București, dar abia au gasit și un loc de parcare. Imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Un cetatean norvegian cautat pentru fraude economice dupa ce ar fi creat un prejudiciu toal de peste 2 milioane de euro a fost prins la Bucuresti. Barbatul, in varsta de 40 de ani, este acuzat ca, in decurs de aproape sapte ani, ar fi indus in eroare institutii de credit, precum si rude si cunostinte,…

- Au trecut 15 ani de cand Dan Bordeianu a renunțat sa mai joace in telenovele, iar apoi și-a continuat cariera pe scena teatrului. Fostul iubit al Adelei Popescu a marturisit ca nu și-a dorit sa fie actor. Dan Bordeianu a intrat in atenția publicului și a devenit extrem de indragit de fani, dupa ce a…