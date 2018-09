Stiri pe aceeasi tema

- Ex-presedintele salvadorian Elias Antonio Saca a fost condamnat miercuri la zece ani de inchisoare si la rambursarea sumei de 260,7 milioane de dolari, dintr-un total de 301 milioane deturnate pe timpul cat a fost la putere intre 2004 si 2009, transmite AFP. Fostul sef de stat, care a comparut sub arest…

- Singapore a inapoiat, pentru prima data, bani furati de la un fond de investitii malaezian, implicat intr-un scandal de coruptie. Guvernul malaezian considera ca miliarde de dolari au fost furati, scrie rador.ro.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca bugetul MAI a fost suplimentat, la rectificarea bugetara, cu 366,3 milioane de lei, bani care vor fi folositi la cumpararea unor echipamente pentru Jandarmerie si Politie si pentru plata salariilor a 8.000 de noi posturi de agenti si subofiteri.

- Juventus si AC Milan au ajuns la un acord pentru imprumutul lui Gonzalo Higuain la milanezi, pentru suma de 18 milioane de euro, plus o optiune de cumparare de 36 de milioane, potrivit news.ro.Higuain a sosit, miercuri, la Milano, urmand ca joi sa efectueze vizita medicala. "Speram…

- Ex-patronul grupului Volkswagen (WW), Martin Winterkorn și-ar fi aranjat puțin batranețile și și-ar fi asigurat o mica suma de numai 10 milioane de euro in conturile elvețiene. De ce? Pentru ca, așa cum el insuși declara, acești bani ii sunt necesari pentru a se apara in fața acuzațiilor aduse de…

- Potrivit IGPR, in aceasta perioada, politistii au efectuat investigatii in 50 de dosare penale, in care sunt cercetate 74 de persoane. S-au dispus masuri preventive fata de 36 de persoane, respectiv patru au fost arestate preventiv, 21 plasate sub controlul judiciar si 11 retinute.In comunicat…

- Park (66 de ani) este deja in inchisoare dupa condamnarea sa in aprilie la 24 de ani de detentie pentru abuz de putere si coruptie, in cadrul unui enorm scandal ce a provocat mari manifestatii.Fosta presedinta nu a fost prezenta in sala tribunalului din districtul central din Seul care…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de un tribunal anti-corupție, potrivit procurorului și autorului apararii. El trebuie sa mai plateasca și o amenda record, in urma unui dosar de corupție. Sharif, care nu a fost prezent la pronunțarea sentinței, ”a…