Corupția pe fondul prevenirii Covid-19 scoate Bosnia în stradă - Mii de protestatari scandează față de achiziția de ventilatoare Mii de bosniaci au iesit sambata in strada pentru a protesta impotriva proastei guvernari, a nationalismului si a coruptiei, in contextul in care oficiali guvernamentali de rang inalt sunt acuzati de coruptie in legatura cu achizitia de aparate de ventilatie mecanica defecte pentru pacientii de COVID-19, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Protestul a fost organizat de un mic partid moderat, Platforma pentru Progres, si i s-au alaturat lideri ai altor grupari de opozitie.



'Ceea ce speram este sa-i trezim pe oameni astfel incat sa stie ca de ei depinde, ca ei pot aduce cu adevarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

