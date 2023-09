Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Reformat Noul Mileniu din cartierul Fabric gazduiește, marți, 19 septembrie, de la ora 18:00, concertul susținut de Senda Pan Flute Choir. Este vorba despre un cor de copii și tineri din Japonia care canta la naiurile confecționate dintr-un arbore ce a supraviețuit in urma exploziei de la Hiroshima.

- Au fost audieri in dosarul accidentului de la 2 Mai, provocat de un șofer drogat. Una dintre victime a ajuns la sediul IPJ Braila și este audiata de polițiști. Doi tineri au fost uciși de Matei Vlad Pascu, șoferul drogat de 19 ani.

- O, MANGALIA! Vara aceasta a fost, pentru Scoala de canto „Soul Music Art” din Barlad, plina de premii. In perioada 21-27 august s-a desfasurat la Mangalia editia a XIX -a a Festivalului Tineretii Spectacol-Concurs International de interpretare si creatie muzicala. Acesta s-a desfasurat pe Esplanada…

- In cea mai recenta declarație de avere, Ioan Popa, primarul orașului Reșița, a menționat și cumpararea a 2.400 de metri patrați de teren in Pingwe din insula tanzaniana Zanzibar. Susține ca va construi acolo o casa unde va evada pentru a scapa de stresul cotidian.„Nu vreau sa fac nimic in Zanzibar,…

- Accident groaznic in Arad. Un barbat tanar, de profesie medic, a fost decapitat, sambata dupa-amiaza, in timp ce se dadea cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad si a lovit o sarma, iar o tanara aflata pe acelasi vehicul a fost ranita. Accidentul a avut loc pe lacul balastierei din zona…

- Premierul japonez Fumio Kishida a denuntat amenintarile Rusiei de a-si folosi armele nucleare. Declarațiile vin in contexul in care, duminica, Japonia comemoreaza 78 de ani de la atacul SUA cu bomba atomica de la Hiroshima, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- Pentru Andrei-Darius Dragomir, elev in clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București (ICHB), Olimpiada Internaționala de Fizica din acest an a reprezentat nu doar o confirmare a premiilor obținute pana acum, ci și o experiența culturala de neuitat. Impreuna cu ceilalți patru…