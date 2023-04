Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Bucovinean din municipiul Suceava a fost plin de lume in prima zi de Paște. Oamenii printre care mulți turiști au venit sa vada tradițiile bucovinene la ele acasa. Evenimentele au inceput la ora 12:00 cu Mica Inviere, slujba religioasa fiind oficiata la biserica de lemn din Muzeul Satului…

- Romania este o țara cu multe tradiții, iar acestea difera in funcție de zona. Ei bine, o tradiție importanta presupune ca preoții sa sfințeasca coșul pascal, iar aceasta practica are o semnificație importanta și profunda. Acestea tradiție nu lipsește in niciun an de la sarbatoarea de Paște.

- Un cadou inedit de la Iepurașul de Paște: Un baiețel perfect sanatos a venit pe lume in noaptea de Inviere, la Spitalul din Alba Iulia Un cadou inedit de la Iepurașul de Paște: Un baiețel perfect sanatos a venit pe lume in noaptea de Inviere, la Spitalul din Alba Iulia Potrivit personalului medical…

- O masa de sarbatoare, cum e cea de Paște, nu e completa fara un desert. In acest caz, vorbim in special despre pasca ori cozonac. Iar cozonacul merge și cu un pahar de vin. Care nu trebuie sa fie neaparat dulce. Somelierul Sergiu Nedelea a aratat pentru digi24.ro ce tipuri de vin merg cel mai bine la…

- PAȘTE 2023: De ce creștinii se saluta cu ”Hristos a inviat!”. Cat timp se folosește salutul pascal Din noaptea Sfintei Invieri, crestinii ortodocsi se saluta cu „Hristos a inviat!”. Cei salutati raspund „Adevarat a inviat!”. Nu este doar o tradiție religioasa, ci acest salut are și o anume semnificație.…

- MESAJE de PAȘTE 2023: salutul pascal, in lume. Cum se spune ”Hristos a Inviat” și ”Paște fericit” in alte limbi MESAJE de PASTE 2023 Din noaptea Invierii, credincioșii se saluta cu ”Hristos a Inviat!”. Primesc raspunsul ”Adevarat a Inviat”. Acest obicei se pastreaza pana la Inalțarea Domnului, timp…

- In stațiunea montana Ranca, din județul Gorj, aflata pe Transalpina, la o altitudine de 1.600 de metri se schiaza ca in plina iarna, stratul de zapada ajungand la aproximativ o jumatate de metru.

- Angajatii si liber profesionistii din domeniul cultural si artistic, adica lucratorii culturali profesionisti, vor plati impozit doar pe 60% din venit, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de Guvern. De asemenea, impozitul va fi oprit la sursa de cel care ii plateste. Salariile mici ale lucratorilor…