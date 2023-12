S.C. Vital S.A. anunța utilizatorii din localitațile Coruia și Coaș (str. 1 Decembrie, str. 1 Mai, str. Ogareni, str. Malului, str. Ioan Popescu de Coaș) ca luni, 18 decembrie 2023, in intervalul orar 09.00 – 17.00 va intrerupe furnizarea apei potabile, ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica a stațiilor de pompare apa potabila și apa uzata, pentru lucrari in instalațiile Distribuție Energie Electrica Romania – Sucursala Baia Mare. Imediat ce se vor finaliza lucrarile la rețeaua electrica, inerente unor astfel de situatii, vom reintra cat mai operativ in regimul normal de furnizare…