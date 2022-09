Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) nu avea dreptul legal sa blocheze conturile companiei Blue Air, susțin surse guvernamentale. Prin urmare, Corpul de control al premierului a fost trimis sa faca verificari la instituția subordonata Ministerului Mediului, condus de Tanczos Barna. Aceleasi surse sustin,…

- Premierul Nicolae Ciuca a trimis Corpul de Control la Ministerul Mediului in cazul anularii curselor Blue Air, motivul fiind ca Administrația Fondului pentru Mediu nu avea dreptul legal sa puna poprire pe conturile companiei aviatice, spun surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Fii la…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a mai blocat conturile Blue Air, dar compania aeriana nu a sistat zborurile, așa cum a procedat saptamana trecuta. „Masura luata de Blue Air a fost absolut nejustificata. Au mai fost…

- „Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat, in tot acest ansamblu al situatiei create, de protejarea cetatenilor romani si continuam sa monitorizam si sa asiguram transportul, acolo unde este necesar. In ceea ce priveste activitatea companiei Blue Air, am cerut ca cei care au generat aceasta…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate a pleca de pe aeroporturile din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022. Vineri, compania a revenit și a transmis ca va relua zborurile abia din 10 octombrie.

- Situatie disperata pe Otopeni, dupa anunțul de ultima ora al companiei Blue Air. Conform comunicatului, pana pe 12 septembrie și-a anulat toate zborurile din Romania catre toate destinațiile externe. In comunicat se mai specifica și de ce s-a luat aceasta de decizie. Compania a anulat toate zborurile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 6 septembrie, ca 3.000 de oameni sunt afectați dupa ce Blue Air a decis sa suspende zborurile și ca i-a cerut ministrului UDMR al Mediului, Tanczos Barna, sa intreprinda demersurile necesare pentru ca oamenii blocați in aeroporturi sa ajunga la destinații.Ciuca…

- Blue Air a anunțat ca suspenda toate zborurile din Romania, și acuza Ministerul Mediului pentru ca toate conturile companiei au fost blocate. Compania vorbește despre o „situație neprevazuta”, respectiv proprirea tuturor conturilor pentru neplata unei amenzi. In luna iulie, Protecția Consumatorilor…