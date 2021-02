Stiri pe aceeasi tema

- S-a spus ca „numai adevarul” va salva democrația Americii. La care eu aș adauga și corecția „și reconstrucția instituțiilor noastre”. Fiindca, pe lânga tot ce a mai facut el, Donald Trump a erodat grav funcționalitatea guvernului în cursul președinției sale.De…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Este oficial. Joe Biden a fost validat de Congres drept presedinte al Americii, in timp ce Donald Trump a devenit istorie, respectiv cel de-al 45-lea președinte al SUA. In ciuda protestelor violente din America, Joe Biden a fost validat in funcția de președinte al SUA Joe Biden a fost validat de Congres…

- Poliția Capitoliului din Statele Unite ale Americii solicita suplimentarea forțelor de ordine și inclusiv ajutor din partea autoritaților federale, relateaza CNN.O sursa dinrandul forțelor de ordine a declarat pentru CNN ca exista mai multe dispozitivesuspecte in afara cladirii Congresului, care a fost…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si fosta Prima Doamna Michelle Obama sunt cel mai admirat barbat si cea mai admirata femeie din Statele Unite ale Americii in 2020, conform studiului anual realizat de Gallup.

- Primul oficial de rang inalt din Statele Unite ale Americii care se vaccineaza anti-coronavirus este șeful Pentagonului, secretar al Apararii din administrația lui Donald Trump. Christopher Miller este printre primii americani care s-a vaccinat impotriva noului tip de coronavirus. Acesta a ales sa se…

- Donald Trump va deveni cel mai important presedinte american din contemporaneitate. Chiar daca va face doar un mandat de Presedinte. Chiar daca nu a condus America in vreun razboi mondial si nici nu a fost cel care a ingenuncheat URSS-ul la finalul destramarii sale, scrie analistul Iulian Chifu pe blogul…

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avans electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea.