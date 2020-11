Coronvirusul a suferit mutații în Europa de la animale. Un stat nordic le eutanasiază Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters. Autoritatile sanitare au identificat tulpini de virus la om si la nurca ce prezentau […] The post Coronvirusul a suferit mutații in Europa de la animale. Un stat nordic le eutanasiaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

