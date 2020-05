Coronavirus/Ungaria: Milioane de echipamente de sănătate au sosit din China Un numar de 595 de ventilatoare, 4,2 milioane de masti si 2,9 milioane de perechi de manusi chirurgicale au ajuns în Ungaria din China în ultimele doua zile, a anuntat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, transmite MTI.

În acelasi timp cu vestile privind relaxarea restrictiilor legate de coronavirusul SARS-CoV-2 în Europa occidentala, au crescut preocuparile privind posibilitatea ca intensificarea contactelor umane sa accelereze din nou raspândirea virusului, a spus Szijjarto înaintea unei reuniuni a guvernului. Sunt temeri legitime, a mentionat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

