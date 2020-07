Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat marți Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat pentru intervalul 29 iunie-5 iulie 2020. Astfel, in aceasta perioada, 93,9% dintre decese au avut comorbiditati asociate, 78,2% au fost inregistrate…

- Cifre alarmante privind pandemia de coronavirus! Bucuresti-Ilfov devine cel mai mare focar de coronavirus din Romania, depașind Suceava la numarul de cazuri. Astfel, Capitala alaturi de alte trei județe insumeaza jumatate din totalul imbolnavirilor din țara noastra.

- Ziarul Unirea Noua „taxa COVID”, aplicata de patronii restaurantelor și teraselor. Care a fost reacția ANAF Odata cu redeschiderea teraselor, patronii restaurantelor au apelat la o noua taxa, mai exact, la o așa numita „taxa de coronavirus”. Restaurantele din Romania, unele dintre ele, au apelat la…

- Dragoș Patraru vorbește despre scuzele pe care suedezii le-au prezentat pentru faptul ca nu au reușit sa protejeze batranii de coronavirus. Jurnalistul face o comparație cu Romania, unde, in cateva centre pentru varstnici cu aparut focare. „Noi stam pe margine, pastram distanța regulamentara, spargem…

- Un studiu realizat de MKOR Consulting arata ca mediul de afaceri estimeaza o scadere medie de 10% pana la finele anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.Studiul a fost realizat pe un eșantion de 243 de companii din Romania, in perioada 25-30 aprilie. Datele cooptate din studiu:…

- Sorin Carțu (64 de ani), președintele CS Universitații Craiova, a vorbit relaxat despre COVID-19, virusul care a afectat la nivel global peste 3,8 milioane de oameni. Ultima ora » Bilanț in Romania: 14.107 cazuri de COVID-19 confirmate » 270 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore „Fac plaja in curte cand…

- Amanetarea finantelor tarii trebuie sa inceteze, Romania trebuie salvata de "virusul Vasile Citu", iar ministrul Finantelor trebuie sa plece, se arata in motiunea simpla depusa, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, de parlamentarii PSD. "Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios decat coronavirusul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan a spus, referindu-se la bilanțul oficial din Romania al deceselor din cauza noului coronavirus, ca „sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune ca au murit din cauza infecției cu Covid”. „Sunt raportate multe decese la pacienți care…