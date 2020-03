Stiri pe aceeasi tema

- Medicii britanici cer ca familiile lor sa fie despagubite deplin in caz ca mor in timp ce trateaza bolnavii cu noul coronavirus. Marea Britanie a testat aproape 7.000 de oameni sambata, insa tinta era de...

- MASURI DURE… Suntem in stare de razboi cu maladia care a inceput sa faca victime si in judetul Vaslui. Estimarile nationale arata ca, in ultimele saptamani, s-au intors in Romania in jur de 800.000 de romani, din care peste 20.000 numai in judetul Vaslui. S-au intors vasluienii din Anglia, Italia (cei…

- Spania a depasit pragul de 2.000 de decese cauzate de coronavirus, alti 462 de bolnavi de COVID-19 pierzandu-si viata in ultimele 24 de ore, anunta autoritatile de la Madrid, citate luni de AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 2.182.Numarul…

- Germania inregistreaza un numar de peste 18.400 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si in jur de 53 de decese, potrivit unui bilant alcatuit de DPA vineri.Statistica ia in calcul cele mai recent cifre din fiecare land, care arata ca cele mai multe cazuri se inregistreaza in Renania…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. Acest lucru ii sperie pe oameni, iar majoritatea angajaților refuza sa ma vina la locul de munca sau sa foloseasca mijloacele de transport in comun, de teama sa nu se imbolnaveasca. Iata la ce variante legale pot apela aceștia,…

- Victor Costache a dat de inteles, intr-o emisiune la postul Digi24, ca a facut o confuzie intre autism si alte deficiente pe care le-a vazut la copiii de la spitalul Socola, care au fost lasati de parinti pentru a merge la munca in strainatate."Era o declarație in care explicam masurile care vor fi…

- Un barbat din Alba Iulia care lucra in Anglia, a murit vineri noapte intr-un tragic accident de mașina. Circumstanțele in care s-a produs accidentul nu sunt inca cunoscute cu exactitate. Cosmin T. era plecat la munca in Anglia, acolo unde și-a gasit tragicul sfarșit. Pe contul sau de facebook, o mulțime…

- „Este pentru prima data cand dintr-o companie de farmaceutice ies documente care arata cum contracte de sponsorizare catre doctori mascau de fapt o prestație comerciala pe bani, ceea ce este ilegal”, au spus surse judiciare pentru Libertatea. Cei 2 GB de informații din care Libertatea a inceput sa publice…