Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece printr-o „revenire” a primului val de imbolnaviri dar instituirea starii de urgenta nu va scadea numarul de cazuri. Este opinia exprimata de epidemiologul Molnar Geza la Digi24. Medicul a mai afirmat ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata tara iar in…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Conform spuselor Profesorului Alexandru Rafila, Romania ar putea intra din nou in stare de urgenta. Acest lucru se va intampla daca numarul cazurilor grave de pacienti cu forme grave de coronavirus va creste, iar spitalele nu le vor face fata. Nelu Tataru, un nou apel pentru…

- "Suntem la o redeșteptare a valului sau respectiv o revenire a valului, care, in momentul de fața, circula prin focare, pentru ca jumatatea din cazuistica inregistrata in ultimele doua saptamani arata o creștere de 34%, dupa datele OMS. In cele 14 zile anterioare zilei de data de 9 iulie, am inregistrat…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata țara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. Acesta considera ca izolarea este un act medical iar carantina…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sambata, la Digi24, ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata țara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. El considera ca izolarea este un act medical…

- "De patru saptamani a urmat o crestere usoara, progresiva, pe care ne-am asumat-o in contextul acestor relaxari, dar nu era numai partea noastra, este si partea de colaborare a celorlalti. O data cu nerespectarea unor reguli am putut vedea si o transmitere comunitara accentuata. Acele aglomerari urbane,…

- Israelul, care in ultimele saptamani s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, s-a gandit la toate scenariile si pregateste o strategie pentru a face fata unui posibil nou focar de COVID-19, relateaza luni EFE. „Cabinetul pentru coronavirus” a aprobat luni o propunere pentru…