- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP.

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Autoritațile din China sunt in alerta maxima dupa ce numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a crescut la 25, iar alte 800 au fost infectate. Ba mai mult, pe langa masurile drastice luate, intre care suspendarea transportului in comun in zece orașe, un spital va fi construit in trei…

- Autoritațile locale de la Beijing au anulat joi toate evenimentele publice dedicate Anului Nou Chinezesc, cu scopul de a preveni raspandirea noului tip de coronavirus care afecteaza țara, informeaza CNN.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban, pus…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.

- Angajații unui spital din China au fost suspendați, dupa ce au scos la vanzare perfuziile și acele folosite pentru tratarea unui bine cunoscut cantareț. JJ Lin, un adevarat idol in China și Malaezia, a fost internat din cauza unei raceli. Odata de a parasit instituția, s-a pus incțiunea celebra zicala…