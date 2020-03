Coronavirusul a băgat frica în pușcării: Gardienii, testați epidemiologic la intrarea în serviciu Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a transmis, sambata, ca este interzisa interacțiunea dintre polițiștii care intra in contact cu rudele deținuților și deținuți, iar la intrarea in serviciu a polițiștilor de penitenciar este facut triaj epidemiologic, anunța MEDIAFAX. Potrivit ANP, masurile s-au luat avand in vedere necesitatea aplicarii, atat pentru persoanele aflate in detenție, cat și pentru personalul angajat, a unor masuri adaptate modului de gestionare la nivel național a noului coronavirus. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor precizeaza sambata ca, in contextul noului coronavirus, la intrarea in serviciu a politistilor de penitenciare personalul medical al unitatilor va efectua triajul epidemiologic al acestora. "In eventualitatea in care se identifica persoane care prezinta simptome…

- Dupa incidentul de la Tribunalul Bucuresti, unde un detinut a fost adus la proces, desi era suspect de coronavirus, Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta situatia oficiala din penitenciare, in ceea ce priveste acest...

- Formatia Liverpool a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Bournemouth, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Angliei, in care oaspetii au condus cu 1-0, anunța news.ro.Bournemouth a deschis scorul prin Wilson, in minutul 9. Pentru Liverpool al marcat…

- Pentru cinci dintre ei, testele sunt negative, iar pentru ceilalti doi sunt asteptate rezultatele. Totodata, ANP a luat mai multe masuri de prevenire a aparitiei unor cazuri de infectare, intre care limitarea activitatilor cu detinutii in afara penitenciarelor si a acordarii permisiunilor de iesire…

- Presa engleza scrie despre faptul ca persoanele cu varsta peste 70 de ani ar putea sa fie interzise pe stadioanele din Premier League, ca o masura de a lupta imporiva extinderii cazurilor de infectare cu coronavirus, informeaza lequipe.fr, citata de news.ro.Persoanele peste 70 de ani reprezinta…

- Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical, in prezent, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista…

- „Detinutul Lupu Madalin Miki, condamnat la închisoare pe viata, pentru savârsirea a patru crime (doua comise în libertate, doua în timpul detentiei) a încercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla, sapând un tunel în zidul camerei de detinere, în…