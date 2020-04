Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Trezoreriei din SUA (Ministerul de Finante) a ordonat ca pe cecurile de 1200 de dolari ce urmeaza sa le fie trimise unui mare numar de americani afectati de criza coronavirusului sa fie imprimat numele presedintelui Donald Trump, ceea ce ar putea incetini livrarea cecurilor cu cateva…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Consilierii Casei Albe analizeaza posibilitatea ca Trezoreria sa emita obligatiuni legate de coronavirus, a declarat luni Larry Kudlow, consilierul economic al presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

- Posibile motive de amanare in cazul creditelor ipotecare sunt somajul tehnic, concedierea, reducerea salariului in cazul debitorului sau a membrilor familiei acestuia, plasarea in carantina sau in izolare a debitorului sau imbonavirea acestuia de coronavirus. "Bancile vor amana plata ratelor pentru…

- Presedintele american Donald Trump a aparat marti termenul de 'virus chinezesc' pe care l-a folosit pentru noul coronavirus si care a provocat furia Beijingului, transmite AFP. Virusul 'a venit din China. Cred ca este o formulare foarte exacta', a spus presedintele Trump.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti un plan destinat trimiterii "imediate" de cecuri catre cetatenii americani, in ideea de a limita socul economic provocat de criza coronavirusului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, care a participat…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…

- Oficiali americani i-au transmis concurentului prezidențial democrat Bernie Sanders ca Rusia încearca sa-i sprijine campania electorala, a informat Reuters, citand Washington Post.Președintele republican Donald Trump și parlamentarii americani au fost informați, de asemenea, despre asistența…