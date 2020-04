Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunta ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment. El a declarat, la Iasi, ca UNIFARM, firma de achizitii a statului, are un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni.Premierul a fost intrebat daca, in acest moment,…

- Fiecare comunitate are o manifestare și un focar propriu de infecție cu coronavirus, fiecare localitate are o transmitere locala mai ușoara sau mai accentuata a COVID-19, a afirmat duminica, in direct pe B1 TV, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, subliniind ca Romania trece printr-un moment „care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 – 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste/zi in 57 de puncte de testare. ‘In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara…

- Un numar de 2,2 milioane de doze de sulfat de hidroxiclorochina (HQS) a 200 mg au fost cumparate de Unifarm, cantitate ce ajunge pentru aproape 100.000 de bolnavi de Covid-19.Primele 200.000 de doze din acest medicament vor ajunge in depozitele Unifarm incepand de joi, 16 aprilie 2020.Cele 2,2 milioane…

- Ludovic Orban anunta ca izolarea va mai dura dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca pregateeste decretuld e prelungire a starii de urgenta in Romaniua. "Președintele impreuna cu Guvernul analizeaza situația. Președintele a prelungit starea de urgența, urmarim evoluția și pregatim revenirea la normalitate.…

- Maine sosesc in țara noastra primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. In total, Romania va da 30 de milioane de euro, „sub prețul pieței”. Pentru achiziția totalului de 2 milioane de teste, guvernele Coreei și Chinei au fost cautate direct de Guvernul de la București, iar Unifarm a facut tranzacția…

- Romania are in acest moment cinci bolnavi diagnosticați cu noul coronavirus. Al cincilea caz de COVID-19 a fost confirmat miercuri, in județul Timiș. Informația a venit din partea autoritaților. Primele patru cazuri fusesera confirmate in Gorj, Cluj și alte doua in Timișoara.