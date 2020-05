Coronavirus/Noua Zeelandă: Autorităţile menţin organizarea alegerilor legislative în septembrie Comisia electorala din Noua Zeelanda a prezentat marti un plan sanitar care sa permita desfasurarea alegerilor legislative in septembrie, in pofida pandemiei, relateaza AFP. Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a convocat scrutinul din 19 septembrie la sfarsitul lunii ianuarie, cand Covid-19 nu fusese declarata pandemie. Ardern a insistat ulterior ca nu intentioneaza sa amane aceste alegeri. In contextul in care Noua Zeelanda incepe sa iasa progresiv din izolarea impusa acum sapte saptamani, comisia electorala a asigurat ca a discutat cu autoritatile sanitare modalitatile de organizare a scrutinului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

