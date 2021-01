Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson se gandeste sa inaspreasca verificarile la frontiera Regatului Unit, din cauza aparitiei unor noi variante ale noului coronavirus SARS-CoV-2 susceptibile sa reziste vaccinurilor, relateaza Reuters. ”Trebuie sa intelegem ca exista un risc, cel putin teoretic, ca o noua varianta rezistenta…

- Premierul britanic Boris Johnson a precizat, astazi, ca are in vedere o inasprire a restrictiilor de intrare in Marea Britanie din cauza riscului ca vaccinurile existente pe piata sa fie ineficiente in fata noilor variante ale coronavirusului. Noua varianta identificata in Africa de Sud poate eluda…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. Guvernul din Regatul unit analizeaza…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea sa reimpuna – incepand de saptamana viitoare și pana la sfarșitul lunii viitoare – o caratina in intreaga Anglie, declara sambata surse guvernamentale pentru Reuters, informeaza profit.ro . Cel puțin 46.299 de morți din caiza covid-19 au fost inegistrate oficial…

