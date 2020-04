Cancelarul german Angela Merkel si premierii celor 16 landuri asteapta luni recomandari de la Academia nationala de stiinte privind o eventuala relaxare a masurilor de distantare sociala impuse in legatura cu pandemia cu noul coronavirus, care a infectat in Germania 123.016 persoane, potrivit bilantului anuntat luni de institutul de boli infectioase Robert Koch, transmite Reuters.



Numarul de contaminari anuntat luni indica o crestere cu 2537 in 24 de ore si este al treilea declin consecutiv dupa patru zile de crestere. In acelasi tip, ultimul bilant anuntat deceselor asociate noului…