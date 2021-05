Coronavirus/Germania: Libertate începând de duminică pentru cetăţenii vaccinaţi Locuitorii din Germania care sunt considerati complet imunizati la noul coronavirus nu vor mai trebui sa respecte restrictiile impuse pe timpul noptii si anumite restrictii privind contactul social incepand de duminica la miezul noptii (22:00 GMT), transmite dpa. Oricine a primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19 sau s-a refacut dupa ce a fost bolnav de COVID-19 se va putea intalni in privat, fara restrictii, cu alte persoane din aceeasi categorie. Cand se intalnesc cu persoane nevaccinate, acestia nu vor fi nevoiti sa respecte limita de contact. Totodata, persoanele complet imunizate nu vor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

