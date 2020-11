Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.182 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 950.700 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).



De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate opt infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor.



In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.859 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 618 la linia TELVERDE (0800 800 358),…