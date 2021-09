Stiri pe aceeasi tema

- Madrid, 20 aug /Agerpres/ - Guvernul regional din Catalonia a cerut vineri restabilirea restrictiilor de circulatie pe timpul noptii la Barcelona, precum si in alte zeci de orase in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, dupa ce solicitarea sa de a mentine aceasta masura fusese respinsa in regiunea…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, crede ca impunerea de noi restricții anti-Covid-19 nu este posibil. „Nu vreau sa comentez ceea ce a spus presedintele (n.r. – impunerea de restricții pentru nevaccinați). Incerc sa explic ceea ce cred eu. Cred ca domnul presedintele s-a gandit…

- Crestere neobisnuita! Numarul de contaminari cu COVID-19 in Franta in ultimele 24 de ore a urcat la 18.000 in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat cu ingrijorare ministrul sanatatii, Olivier Veran, in opinia caruia, aceasta crestere, cauzata de varianta Delta, este neobisnuita,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, un aliat loial Havanei, si-a exprimat sustinerea fata de omologul sau cubanez Miguel Diaz-Canel, fata de ”poporul din Cuba” si fata de ”Guvernul revolutionar cubanez”, in urma unor manifestatii antiguvernamentale istorice pe insula comunista, relateaza AFP,…

- Autoritațile din regiunea spaniola Catalonia au decis sa reinstituie o serie de restricții pentru a opri „creșterea exponențiala” a cazurilor de infectare cu coronavirus, inregistrata in ultimele zile, mai ales in randul tinerilor, informeaza News.ro , citand AFP. Astfel, de la sfarșitul saptamanii,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 28 de noi cazuri de Covid și un deces la un pacient confirmat cu noul coronavirus. Alte 44 de decese au fost raportate ca fiind anterioare acestei date. Potrivit GCS, pana luni, in Romania au fost confirmate…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri CIA si armata americana ca ii pun la cale asasinarea, intrebandu-se daca omologul sau american, Joe Biden, si-a dat acordul pentru o astfel de actiune, transmite AFP, noteaza Agerpres. „A ratificat oare Joe Biden ordinele lui Donald Trump de a…

- „Legea obliga la pensionare la varsta de 57 de ani a personalului care lucreaza in serviciile de ambulanta si unitatile de primiri urgente. Initial, toate discutiile care erau pana la votarea legii erau despre posibilitatea de a cere pensionarea in unele conditii de catre personalul care lucreaza si…