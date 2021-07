Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a noului coronavirus, detectata pentru prima data in India, reprezinta in prezent aproximativ 20% din totalul noilor infectari inregistrate in Franta, a anuntat marti ministrul Sanatatii din aceasta tara, Olivier Veran, pentru postul radiofonic France Info, informeaza Reuters.…

- Cazurile rare de inflamatii cardiace la adolescenti si adulti tineri au legatura cu vaccinurile pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, a afirmat o comisie de medici care acorda consultanta Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, intr-o prezentare publicata…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, detectata pentru prima data in India si deosebit de contagioasa, ar urma sa reprezinte 90% din cazurile noi de COVID-19 in Uniunea Europeana pana la sfarsitul lunii august, a prognozat miercuri Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC),…

- In timp ce oficialii Statele Unite din domeniul sanatații atrag atenția cu privire la varianta Delta (tulpina B.1.617.2) a noului coronavirus, alte variante caștiga teren in anumite zone din SUA. Varianta Delta a fost descoperita pentru prima data in India și este considerata printre cele mai periculoase.…

- Unii dintre adolescentii si tinerii adulti care au fost vaccinati impotriva maladiei COVID-19 au dezvoltat inflamatii cardiace, a anuntat un grup de consilieri ai Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, care recomanda realizarea unor studii

- Presedintele american Joe Biden va impune incepand de marti noi restrictii de calatorie intre Statele Unite si India, din cauza epidemiei de Covid-19, interzicand accesul in SUA a majoritatii persoanelor care nu sunt cetateni ai SUA, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Noile…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis vineri sa se impuna de saptamana viitoare restrictii in cazul persoanelor care vin din India, tara care se confrunta cu o crestere exponentiala a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. "La recomandarea Centrelor americane pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC),…