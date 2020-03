Stiri pe aceeasi tema

- "Vor fi distribuite in cursul zilei de azi la spitalele care au nevoie urgenta de ele și in zonele critice din sistem", a declarat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Adrian Ionel, președinte UNIFARM. Potrivit acestuia, in cel mai scurt timp vor urma sa ajunga in țara noastra și alte TIR-uri cu…

- Un roman care știa ca este infectat cu coronavirus a luat avionul din Madrid sa vina in București și a stat in aeronava alaturi de aproximativ 60 de calatori care acum sunt in pericol sa fie și ei infectați. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur.„Am spus ca romanii din Diaspora sunt…

- Deși spunea ca Romania va fi protejata de Dumnezeu de pandemia de coronavirus, Gigi Becali, patronul FCSB, declara ca s-a implicat și el. Astfel, Gigi Becali susține ca a facut mai multe donații catre spitalul „Matei Balș” și ca a sunat la o fabrica de camași pentru a le cere celor de acolo sa produca…

- Miliardarul chinez Jack Ma, cofondator al companiei Alibaba, a promis ca va dona 2 milioane de masti sanitare pentru a fi distribuite in Europa, iar primul transport a ajuns vineri noapte in Belgia.Un avion de marfa in care au fost incarcate 500.000 de masti si alte echipamente medicale, precum…

- MESAJUL PREȘEDINTELUI CRUCII ROȘII ROMANE PRIVITOR LA CORONAVIRUS In aceste momente ingrijoratoare pentru fiecare dintre noi și pentru familiile noastre, Crucea Roșie Romana este in colaborare permanenta cu autoritațile centrale și locale și ofera sprijin logistic, uman și material pentru a consolida…

- Medicul Gabriel Diaconu face apel la populatie sa sprijine sistemul medical din Romania, in contextul raspanirii infectiei cu noul coronavirus, si subliniaza ca respectarea regulilor de igiena si furnizarea de informatii corecte autoritatilor poate ajuta la limitarea efectelor.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca autoritatile romane vor primi, cel tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus. Ministrul Sanatatii anunta ca pana pe 12 martie vom avea pe teritoriul Romaniei 25 tone dezinfectati,…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. "La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii…