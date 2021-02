Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP.



In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat contracte de livrare pentru vaccinul Sinopharm (cinci milioane de doze), dar si pentru vaccinul Sputnik (doua milioane de doze), dezvoltat in Rusia.



Livrarile din China sunt suficiente pentru 2,5 milioane de persoane, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…