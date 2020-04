Ungaria a primit aproximativ 31 de milioane de masti, 133.000 de teste si 152 ventilatoare din China, a anuntat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, citat de MTI. Intr-o intalnire cu membrii comisiei de afaceri externe a parlamentului de la Budapesta, Szijjarto a adaugat ca o linie de productie chinezeasca, aflata in prezent in constructie la Satoraljaujhely (nord-estul Ungariei), va incepe in cateva zile sa produca 2,8 milioane de masti pe zi. Ulterior in aceasta saptamana, in Ungaria vor sosi, cu un transport…