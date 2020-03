Coronavirus: Un bărbat din Arizona a murit după ce a ingerat clorochină Un barbat din statul american Arizona a murit, iar sotia lui se afla in stare critica dupa ce au ingerat fosfat de clorochina - un produs utilizat la curatarea acvariilor, similar medicamentului anuntat de presedintele Donald Trump drept un tratament potential impotriva infectiilor cauzate de noul coronavirus, informeaza Reuters. Cei doi soti, ale caror varste au depasit cu putin pragul de 60 de ani, au acuzat primele dureri imediat dupa ce au ingerat acea substanta, un aditiv utilizat in acvarii pentru a curata bazinele cu apa in care traiesc pesti si alte vietuitoare marine, potrivit reprezentantilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

