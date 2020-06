Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Uniunii Europene lucreaza la un acord cu privire la cine poate vizita UE incepand cu 1 iulie 2020, pe baza modului in care țarile de origine se confrunta cu noi cazuri de coronavirus. Americanii, pana acum, sunt excluși, potrivit proiectului consulatat de The New York Times.Țarile…

- Uniunea Europeana nu intentioneaza sa ajunga la un razboi rece impotriva Chinei, afirma Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, exprimand insa preocupare privind ambitiile militare ale Beijingului, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."I-am…

- Alte 125 noi cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Romania in ultimele 24 de ore, au anunțat luni atoritațile, insa din doar 2.915 teste prelucrate. In total, pana luni, in Romania au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele…

- Rusia continua sa șocheze prin evoluția in pandemia de coronavirus, depașind zi dupa zi recorduri negative. Dupa ce timp de mai bine de trei luni nu aparea in niciun top privind numarul de cazuri inregistrate, in doar cateva zile a depașit toate țarile greu incercate din Europa, Italia, Spania, Marea…

- Tulpina noului coronavirus ce a devenit dominanta a aparut in Europa și s-a raspandit și in Statele Unite ale Americii, fiind mult mai mult mai contagioasa decat varianta originala, aparuta in China, dupa cum arata un nou studiu american.

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta medici din intreaga lume, care trateaza pacienti cu COVID-19. Dupa o serie de studii clinice, care i-au dovedit eficienta in SUA, tratamentul a ajuns si in Romania. Cateva doze sunt la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. In prima faza,…

- “Pentru președintele Mecanismului european de stabilitate, cel mai simplu mod de a strange fondurile de care Europa are nevoie va fi prin intermediul Comisiei Europene. Uniunea Europeana va avea nevoie de inca cel puțin 500 de miliarde de euro de la diferitele sale instituții pentru a se recupera dupa…

- Statele Unite a depasit Italia, avand cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din lume, potrivit celor mai recente date ale Johns Hopkins University. Peste 20.000 de oameni din SUA au murit pana acum, relateaza BBC. Reperul sumbru vine la scurt timp dupa ce SUA a devenit prima natiune care…