Marele Bazar din Istanbul, inchis la 23 martie, si-a redeschis luni portile, in conditiile in care Turcia a relaxat majoritatea restrictiilor impuse pentru stavilirea raspandirii coronavirusului, potrivit corespondentilor FP.



Bazarul, care gazduieste aproape 3.000 de buticuri si 30.000 de comercianti iese astfel din cea lunga perioada a sa de inchidere in cei aproape zece secole de existenta, cu exceptia dezastrelor naturale si a incendiilor.



In fiecare miercuri in saptamanile precedente redeschiderii, angajatii de la curatenie au stropit podeaua, stalpii si zidurile Bazarului…