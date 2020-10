Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca a decis sa nu mai negocieze cu democratii asupra unui nou plan de ajutorare a americanilor si firmelor mici pentru a face fata pandemiei de COVID-19.

- Președintele Donald Trump a anunțat marți ca a decis sa nu mai negocieze cu democrații un nou plan pentru a ajuta americanii și întreprinderile mici sa faca fața epidemiei de coronavirus, potrivit AFP.„Le-am cerut reprezentanților mei sa înceteze negocierile pâna dupa…

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Inaintea de a fi stearsa de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni seara ca iese din spital, la patru zile de la internare. Cu acest prilej, el a ținut sa transmita un mesaj tuturor americanilor, noteaza Hotnews.ro.Donald Trump și-a anunțat externarea pe Twitter, el urmand a parasi Walter Reed Army Medical Center…

- "In seara aceasta, Prima Doamna si eu insumi am fost testati pozitiv la COVID-19", a anuntat pe Twitter presedintele primei puteri mondiale. "Intram imediat in carantina si in procesul nostru de recuperare. Vom reusi IMPREUNA", a notat cel despre care se spune ca la acest moment e cel mai puternic…

- Președintele american Donald Trump a atacat-o luni pe dr. Deborah Birx, coordonatoarea luptei împotriva Covid-19, pe care o acuza ca a cedat presiunii opoziției democrate, fiind prea pesimista în legatura cu evoluția pandemiei, potrivit AFP.Birx a declarat duminica la canalul de știri…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a marturisit ca uneori regreta postarile sale de pe Twitter, recunoscand ca utilizeaza impulsiv aceasta platforma si ca i-ar fi benefica o abordare mai prudenta, scrie Agerpres.

- Donald Trump s-a aratat foarte mulțumit de contractul incheiat intre guvernul american și una dintre firmele care produc un vaccin pentru coronavirus. Președintele Statelor Unite susține ca aceasta ințelegere va permite distribuirea dozelor catre populație in timp record.