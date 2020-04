Stiri pe aceeasi tema

- „Exista posibilitatea ca asaltul virusului asupra națiunii noastre in iarna viitoare sa fie chiar mai dificil decat acela prin care tocmai am trecut", a spus Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, intr-un interviu pentru The Washington Post, potrivit Hotnews.ro.…

- Guvernatorii a aproximativ 20 de state americane care au reusit sa evite forme grave ale pandemiei de coronavirus ar putea incepe sa-si redeschida economiile de la 1 mai, data vizata de presedintele Donald Trump, a declarat miercuri un inalt oficial din sectorul sanatatii, transmite Reuters, conform…

- Presedintele american Donald Trump a oferit luni Chinei orice ajutor are nevoie pentru a tine sub control epidemia provocata de noul coronavirus care a ucis 81 de oameni, a blocat calatoriile a zeci de milioane de oameni in perioada vacentei de Anul Nou chinezesc si a tensionat pietele financiare mondiale,…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…