Coronavirus: Trump ar putea fi externat luni (medici)

- Starea de sanatate a presedintelui SUA Donald Trump, contaminat cu COVID -19, continua sa se ”amelioreze” si ar putea fi externat luni, 6 octombrie 2020, au declarat duminica medicii sai. Nivelul de oxigen al presedintelui american a scazut in doua randuri de la aparitia simptomelor, dar acum este mai…

