- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri, la solicitarea MEDIAFAX, ca in prezent sunt in derulare proceduri pentru repatrierea a patru cetateni romani din provincia chineza Hubei, in contextul epidemiei coronavirusului."Cu referire la solicitarea dumneavoastra, MAE precizeaza…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Un al patrulra caz de infectare cu noul coronavirus a fost identificat în Franța, un turist chinez în vârsta care se afla ”în stare grava”, au anunțat autoritațile franceze, relateaza AFP. Spitalizat la Paris, acest barbat provine din provincia Hubei, cea mai…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti ”se accelereaza” si plaseaza China intr-o ”situatie grava”, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…