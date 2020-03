Coronavirus: Thailanda anulează acordarea vizei pentru România Thailanda a anulat miercuri acordarea vizei la sosire pentru cetatenii din 18 state, printre care si Romania, a informat Ministerul de Interne de la Bangkok, masura fiind luata pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

