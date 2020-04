Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele de pe Broadway vor ramane inchise pana pe 7 iunie, a anuntat Broadway League, dupa ce, initial, a spus ca spectacolele vor fi reluate pe 13 aprilie.Avand in vedere ca orasul New York este inca centrul epidemiei de Covid-19 din Statele Unite, aceasta decizie era asteptata, potrivit…

- Producatorul de incaltaminte Denis din Suceava si-a trimis in somaj tehnic cei 500 de angajati, pe fondul crizei generate de noul coronavirus. Compania are 36 de magazine sub brandul Anna Cori, scrie Ziarul Financiar.Producatorul de incaltaminte Denis din Suceava, care detine si operatiuni…

- Locuitorii din Manhattan au aplaudat și au incurajat de la ferestre personalul medical care face eforturi mari pentru a trata oamenii care au coronavirus. New York este epicentrul pandemiei cu coronavirus din SUA.Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a ajuns la 722.000, iar cel al deceselor…

- Covid-19. Autoritatile din SUA au raportat in total 217 decese cauzate de coronavirus si 14.371 de cazuri de infectare, informeaza CNN. Citeste si Trei romani au murit ca urmare a infectarii cu COVID-19 in Italia. Anunt de ultima ora al MAE Cele mai multe decese s-au inregistrat in…

- Numarul de trenuri de metrou aflate in circulatie se va reduce cu 15% pana la 20% pe toate magistralele, in functie de evolutia traficului de calatori din aceasta perioada, informeaza Metrorex, potrivit Agerpres. "In contextul actual, pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus, Metrorex…

- Formatia Vita de Vie va lansa, miercuri, cu usile inchise, noul single "84 - 85 (Muzica nu moare niciodata)", o preluare a melodiei "84 - 85" de la Subcarpati, in incercarea de a se adapta noilor conditii impuse de situatia actuala, pandemia de coronavirus potrivit news.ro.Datorita masurilor…

- Orasul Berlin a anuntat marti anularea tuturor evenimentelor culturale din marile sali ale capitalei Germaniei pana pe 19 aprilie, pentru a stopa epidemia cu noul coronavirus, relateaza AFP. "In teatrele de stat, operele si salile de concert, evenimentele planificate nu vor mai avea loc…

- SCOLI INCHISE. Anunt oficial de la Ministerul Educatiei in contextul epidemiei cu coronavirus Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, afirma ca autoritatile nu au luat in calcul, pana in prezent, ideea inchiderii unitatilor scolare si a celor de invatamant superior si face un apel la autoritatile…