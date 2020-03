Coronavirus - Suprasolicitat, Madridul lansează o aplicaţie pentru autoevaluarea simptomelor Regiunea orasului Madrid, epicentrul din Spania al pandemiei de coronavirus, va lansa o aplicatie ce permite autoevaluarea starii de sanatate a utilizatorilor si evitarea contactarii sistematice a centralelor telefonice operate de serviciile de urgenta, suprasolicitate din cauza numarului mare de apeluri primite, informeaza AFP. Lansat deocamdata sub forma unui site (www.coronamadrid.com), acest serviciu online va fi transformat intr-o aplicatie pentru dispozitive mobile "in zilele urmatoare", au precizat intr-un comunicat autoritatile din regiunea Madrid. "Aceasta aplicatie doreste sa evite paralizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

